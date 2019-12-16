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«Накормил меня макаронами с рыбой»: Ширвиндт отчитал внука

Известный актер не приемлет такие блюда, как паста с тунцом, на своем столе.

«Накормил меня макаронами с рыбой»: Ширвиндт отчитал внука
Ширвиндт не любит иностранные продукты/http://globallookpress.com/

Телеведущий Михаил Ширвиндт в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что его звездный отец, актер Александр Ширвиндт, не любит изысканные блюда. Он обожает докторскую колбасу, шпроты, ест вареный лук.

«Однажды сын Андрей приготовил на даче пасту с тунцом. То количество брани, которое прозвучало в процессе дегустации отцом, я не слышал никогда. «Накормил меня макаронами с рыбой!» — кричал отец», — заявил Михаил Ширвиндт.

Он отметил, что часто привозит из Германии отцу сардельки, сосиски. Папа есть только те, которые идентичны советским. Остальное сразу же передариваются. «Ну еще может поесть шпроты из Латвии. Остальное не пробует даже», — добавил сын звезды советского экрана.

Сам Ширвиндт отмечает, что таких шпрот, как в России, нет больше ни в одной стране мира. Кстати, актер обожает рыбачить. Он вспомнил, как много лет назад к нему в гости приезжал режиссер Эльдар Рязанов. «Он сетями рыбачил, а я удочкой. Зато у него были судаки всегда, а у меня плотва», — сказал Александр Ширвиндт.

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«Накормил меня макаронами с рыбой»: Ширвиндт отчитал внука
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