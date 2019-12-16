Аналитики выяснили, в какой день декабря лучше не соваться в аэропорты

В один единственный день пассажиропоток в аэропортах Москвы и Петербурга вырастет в разы.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, в какой день уходящего года в аэропортах России будет не протолкнуться. Как сообщает RT, хуже всего жителям страны придется 30 декабря, в этот день аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга будут загружены под завязку. Именно накануне Нового года покинуть Москву решили на 63% больше пассажиров, чем обычно. Погостить в столицу при этом прилетят на 30% больше гостей по сравнению с обычными днями.

Достанется и Санкт-Петербургу, улететь оттуда планируют на 83% больше пассажиров, чем обычно, а гостей в Питере будет на 45% больше, если сравнивать с обычным днем декабря.

Стоит отметить, что данный прогноз не на 100% точный и сделан на основе прошлогодней статистики и уже доступной информации по проданным билетам. Так что, если вы планируете посетить или покинуть Москву в предпраздничный день, будьте готовы к дискомфорту.