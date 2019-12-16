«Ничего не делала с лицом»: 84-летняя Дружинина оправдалась перед Хромченко

Очередной выпуск передачи «Модный приговор» на Первом канале 16 декабря вышел необычным. Гостьей студии стала создательница культовых «Гардемаринов, вперед!» — режиссер Светлана Дружинина.

Эвелина Хромченко заметила, что народная артистка была ее предшественницей. Ведь еще в 1962 году в фильме «Девчата» она в роли красавицы Анфисы дала уроки стиля новому начальнику лесозаготовительного предприятия, заломив ему шляпу по моде.

«А головной убор, между прочим, так не носят», — сказала она. И легким движением руки сделала необходимую вмятину на тулье шляпы, ловко наклонив ее вбок.

Анфиса, по словам Дружининой, полностью отражала ее стиль в молодости. При этом примером для подражания у Светланы Сергеевны в то время была ее любимая актриса Марлен Дитрих. С режиссером никогда не работали профессиональные стилисты и визажисты, она сама подбирала себе одежду, макияж и прическу. При этом делала это так мастерски что к ее помощи прибегали даже такие прославленные актрисы, как Людмила Гурченко.

Эвелина Хромченко заметила, что Дружинина даже вблизи выглядит на редкость моложаво и уж точно не на 84 года. Звезда на это ответила: «Все меня спрашивают про подтяжки и осторожно осматривают меня. Но у меня нет ни одной подтяжки! Я ничего не делала со своим лицом».

А ее муж кинооператор Александр Мукасей заявил, что весь секрет кроется в нем: «У нее есть любимый муж!» Звезда спокойно согласилась с благоверным.

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