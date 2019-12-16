Звездный стиль

«Ничего не делала с лицом»: 84-летняя Дружинина оправдалась перед Хромченко

Режиссер отпраздновала свой день рождения в студии «Модного приговора».

«Ничего не делала с лицом»: 84-летняя Дружинина оправдалась перед Хромченко
Светлана Дружинина. Фото Global look press.

Очередной выпуск передачи «Модный приговор» на Первом канале 16 декабря вышел необычным. Гостьей студии стала создательница культовых «Гардемаринов, вперед!» — режиссер Светлана Дружинина.

Эвелина Хромченко заметила, что народная артистка была ее предшественницей. Ведь еще в 1962 году в фильме «Девчата» она в роли красавицы Анфисы дала уроки стиля новому начальнику лесозаготовительного предприятия, заломив ему шляпу по моде.

Кадр из фильма "Девчата". Фото
Кадр из фильма «Девчата»

«А головной убор, между прочим, так не носят», — сказала она. И легким движением руки сделала необходимую вмятину на тулье шляпы, ловко наклонив ее вбок.

Анфиса, по словам Дружининой, полностью отражала ее стиль в молодости. При этом примером для подражания у Светланы Сергеевны в то время была ее любимая актриса Марлен Дитрих. С режиссером никогда не работали профессиональные стилисты и визажисты, она сама подбирала себе одежду, макияж и прическу. При этом делала это так мастерски что к ее помощи прибегали даже такие прославленные актрисы, как Людмила Гурченко.

Кадр из фильма "Девчата". Фото
Дружинина. Кадр из фильма «Девчата»

Эвелина Хромченко заметила, что Дружинина даже вблизи выглядит на редкость моложаво и уж точно не на 84 года. Звезда на это ответила: «Все меня спрашивают про подтяжки и осторожно осматривают меня. Но у меня нет ни одной подтяжки! Я ничего не делала со своим лицом».

А ее муж кинооператор Александр Мукасей заявил, что весь секрет кроется в нем: «У нее есть любимый муж!» Звезда спокойно согласилась с благоверным.

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Девчатапограмма "Модный приговор"Светлана ДружининаЭвелина Хромченко
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«Ничего не делала с лицом»: 84-летняя Дружинина оправдалась перед Хромченко
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