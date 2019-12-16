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«Я не хотела обманывать»: Бузова объяснила свой поступок на шоу «План Б»

Телеведущая безжалостно выгнала с проекта всех претендентов на свое сердце.

«Я не хотела обманывать»: Бузова объяснила свой поступок на шоу «План Б»
Ольга Бузова. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

В минувшее воскресенье, 15 декабря, завершилось шоу «План Б», в котором звезды Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытались найти себе пару на всю жизнь. И если Тимур выбрал сразу двух девушек и остался вполне доволен, то Ольга в последний день шоу выгнала обоих претендентов на свое сердце и осталась в гордом одиночестве. Многие осудили поступок звезды и назвали его необдуманным, однако Бузова дала подробный ответ в своем Instagram-аккаунте.

По словам звезды, в своем решении она руководствовалась голосом сердца, ведь никто лучше самой Ольги не знает, чего она хочет. Временные отношения или обычный роман — не для нее, ведь в своей жизни она часто обжигалась. Но несмотря на всю боль, Ольга всегда продолжала верить в любовь, потому что, по ее мнению, это главное чувство, которое правит моим миром.

«Я не хотела никого обманывать и давать ложные надежды! Я знаю по себе, как больно это. Я не хотела обманывать ни себя, ни участников, ни всех тех, кто за нами наблюдал, переживал и волновался!» — рассказала Бузова

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Тэги:

«План Б»Валерий ПоповичОльга БузоваРоман Гриценко
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«Я не хотела обманывать»: Бузова объяснила свой поступок на шоу «План Б»
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