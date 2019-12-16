«Я не хотела обманывать»: Бузова объяснила свой поступок на шоу «План Б»

В минувшее воскресенье, 15 декабря, завершилось шоу «План Б», в котором звезды Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытались найти себе пару на всю жизнь. И если Тимур выбрал сразу двух девушек и остался вполне доволен, то Ольга в последний день шоу выгнала обоих претендентов на свое сердце и осталась в гордом одиночестве. Многие осудили поступок звезды и назвали его необдуманным, однако Бузова дала подробный ответ в своем Instagram-аккаунте.

По словам звезды, в своем решении она руководствовалась голосом сердца, ведь никто лучше самой Ольги не знает, чего она хочет. Временные отношения или обычный роман — не для нее, ведь в своей жизни она часто обжигалась. Но несмотря на всю боль, Ольга всегда продолжала верить в любовь, потому что, по ее мнению, это главное чувство, которое правит моим миром.