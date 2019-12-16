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«5 лет в браке»: жена Мартины Навратиловой поздравила ее с юбилеем свадьбы

Вице-мисс СССР Юлия Лемигова уже 16 лет живет с прославленной теннисисткой.

«5 лет в браке»: жена Мартины Навратиловой поздравила ее с юбилеем свадьбы
Мартина Навратилова с женой. Фото Global look press

Юлия Лемигова, «Вице-мисс СССР» и «Вице-мисс Вселенная» поздравила свою супругу (или мужа, тут трудно сказать) Мартину Навратилову с юбилеем свадьбы. Пара уже 16 лет живет вместе.

«5 лет в браке и 11 лет вместе с этой удивительной женщиной в моей жизни», — написала русская красавица в личном блоге.

Послание любимой женщине она сопроводила хэштегами: «любовь», «семья», «я тебя люблю» и «юбилей».

Предложение Лемиговой Навратилова сделала в сентябре 2014 года, после полуфинала U.S. Open. На глазах у всего стадиона она, как настоящий принц, села на одно колено и надела кольцо на палец своей возлюбленной. Юлия, недолго думая, сказала любимой «да». Расписались они в Нью-Йорке, где разрешены однополые браки.

Отметим, что в отношения с первой ракеткой мира Лемигова пришла с «багажом». У нее уже были две дочери Эмма и Виктория и несколько неудачных романов. Была и темная история, связанная с банкиром Эдуардом Стерном, близким другом Николя Саркози. После триумфа на конкурсе «Мисс Вселенная» девушка перебралась в Париж, где у нее и случился роман с миллионером, от которого родился мальчик.

Однако вскоре женщина нашла своего малыша дома мертвым, няня же ребенка бесследно пропала. По одной из версий, заказчиком убийства стал сам банкир, который, якобы, не хотел делить с ним свое состояние. Вскоре Стерна убила его любовница, на которой он не захотел жениться.

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«Мисс Вселенная»Николя СаркозиНовости googleтеннисистка
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«5 лет в браке»: жена Мартины Навратиловой поздравила ее с юбилеем свадьбы
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