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«Просто кольцо надел»: Кончаловский опроверг свадьбу дочери и свой брак

18-летнюю Марию недавно «выдали замуж» за ее парня.

«Просто кольцо надел»: Кончаловский опроверг свадьбу дочери и свой брак
Егор Кончаловский. Фото Михаила Фролова. КП

Егор Кончаловский опроверг информацию о том, что женился. Также мужчина отрицает тот факт, что его 18-летняя дочь Мария вышла недавно замуж.

Буквально несколько дней назад СМИ раструбили информацию о том, что наследница Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, Мария Михалкова-Кончаловская, вышла замуж. Об этом в Сети рассказала сама актриса, а ее юная дочь поддержала разговоры снимком с возлюбленным. На безымянных пальцах у молодых людей были надеты кольца. Выяснилось, что парня зовут Никита, познакомились они на Киевском вокзале около года назад.

Ходили слухи и о женитьбе самого Кончаловского на юристе Марии Леоновой, от которой у него есть 2-годовалый сын Тимур. И опять-таки все из-за пресловутого кольца, которое должно свидетельствовать о законном браке. Но, оказалось, что для людей творческих все не так однозначно.

«Я не женился, а просто кольцо надел. Вот еще мою дочку «выдали» замуж…» — посетовал режиссер в интервью КП.

Он сказал, что уже спокойно относится к разговорам о нем и его семье и в этом нет «ничего страшного».

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«Просто кольцо надел»: Кончаловский опроверг свадьбу дочери и свой брак
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