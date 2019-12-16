Мультфильм «Холодное сердце 2» уже собрал в прокате более миллиарда долларов

Это уже шестой за год проект Disney, перешагнувший отметку в миллиард долларов.

Новый мультфильм компании Walt Disney едва появился в прокате но уже бьет рекорды и не планирует останавливаться. В данный момент мировые кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили один миллиард долларов и продолжают расти. У компании Disney 2019 год оказался на редкость удачен в плане кассовых сборов, ведь это уже шестой по счету проект, перешагнувший отметку в миллиард.

Стоит отметить, что мультфильм еще даже не начали показывать в некоторых странах, премьера в которых пройдет немного позже. Уже не удивительно, что большую часть рекордной кассы принес Китай, более 111 миллионов долларов, а на втором месте идет Южная Корея, там «Холодное сердце 2» заработало 85 миллионов.

Ждем еще одного миллиарда для Микки Мауса от премьеры новой части «Звездных войн», которая состоится в конце декабря. Создатели фильма обещают, что зрителей ждет нечто незабываемое.