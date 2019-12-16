«Моя фамилия Михалков»: Егор Кончаловский огорошил неожиданным признанием

Режиссер Егор Кончаловский на самом деле носит другую фамилию. О том, как произошла подмена, кинодеятель рассказал «Комсомольской правде».

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«Моя фамилия Михалков, как и у моего отца, и у всех нас», — сказал он.

По словам Егора, его отец Андрей Михалков присоединил к своей фамилии девичью фамилию матери, так и получился Михалков-Кончаловский. Это необходимо было сделать для того, чтобы уехать на ПМЖ за границу. Ведь в те времена эмиграция была проблематичной, а его дед Сергей Михалков был значимой фигурой в СССР (автор советского гимна и депутат Верховного Совета на тот момент).

В итоге Андрей Михалков-Кончаловский как режиссер прославился с двойной фамилией, а в Америке и вовсе — как Кончаловский. В своих фильмах он не хотел «светить» фамилию знаменитого советского деда.

Для Егора Кончаловского всегда была родной его фамилия по паспорту — Михалков, но, когда он вернулся в Россию, его люди здесь стали звать как отца — Михалков-Кончаловский. Поначалу он удивлялся, но потом привык, и фамилия бабушки стала для него творческим псевдонимом.