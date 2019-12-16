Валерия выразила недовольство работой дорожных служб после ДТП с сыном

Певица Валерия в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что крайне недовольна работой дорожных служб. Дело в том, что ее младший сын 21-летний Арсений Шульгин попал в ДТП недалеко от Санкт-Петербурга. Парень разбил губу.

«Давайте так. Дорога не была посыпана реагентами. А должны были ее посыпать, потому что трасса платная, скоростная. Разрешено ездить со скоростью 130 километров в час. Там на дороге ближе к Питеру корочка на трассе образовалась из-за похолодания. Все ребята в машине были абсолютно трезвы, они ЗОЖ-ники. Скажу, что у нас в России экстремальные дороги», — сказала Валерия.

По словам исполнительницы, у нее сердце екнуло. Буквально через пять минут после ДТП она уже набрала номер своего сына. «Он мне сказал, что не может говорить – губу разбил. Сначала подумала, что подрался. Но потом вспомнила, что он не такой человек. Главное, что все живы. Арсений не был пристегнут. Он лицом ударился о сиденье. А вот у его девочки двойной перелом. Это ужас какой-то. Она приняла удар на себя», — сказала певица.

Муж исполнительницы продюсер Иосиф Пригожин отметил, что сначала подумал – его разыгрывают. «Когда он начал со мной говорить, то я сказал ему: «Сеня, хорош прикалываться». Он у нас юморист такой, как Максим Галкин. Все время нас раньше разыгрывал. Пристегиваться надо. Знал бы, что он куда-то поехал, то не отпустил его в Питер», — заметил Пригожин.

Интересно, что позже после выписки из больницы Арсений угодил еще в два небольших ДТП. К счастью, сейчас с молодым человеком все в порядке. Аварии были несерьезные.