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«Не хочу в бассейн с Водонаевой!»: Вовченко дерзко ответила звезде «Дома-2»

Алена ранее открыто высказывала свою нелюбовь к полным людям.

«Не хочу в бассейн с Водонаевой!»: Вовченко дерзко ответила звезде «Дома-2»
Алена Водонаева Фото Global look press

Недавно Алена Водонаева на Youtube-шоу «Алена, блин!» ославилась неоднозначным заявлением. Звезда «Дома-2» призналась, что брезгует в компании полных людей и не может заходить вместе с ними в бассейн или в море.

Ведущая программы Алена Жигалова, обладающая плотной фигурой, уточнила у своей собеседницы: «Со мной ты тоже не пойдешь купаться?» Немного замешкавшись, Водонаева подтвердила, что не пойдет. При этом экс-участница телестройки не исключила, что, возможно, когда-нибудь она сможет преодолеть свою особенность и начнет к полным людям относиться так же, как и к людям с весом в пределах физиологической нормы.

Популярный блогер, йога- и фитнес-тренер Марина Вовченко не осталась в стороне от столь странного заявления Водонаевой. Она сказала, что нельзя быть такой категоричной и предположила, что Алену кто-то обидел в детстве. Возможно, посмеялся над ее внешностью. В итоге эта детская травма наложила отпечаток на ход мыслей и комплексы девушки.

«Что, если я, к примеру, скажу: «А вот я не хочу в бассейн с Водонаевой заходить, потому что у нее нет справки от гинеколога, что она здоровая женщина». Это же абсурд!» — сказала блогер изданию «Блокнот».

Кстати, доля правды в словах Вовченко действительно есть. Алена не раз откровенничала со своими подписчиками, что в школе считалась белой вороной и становилась объектом для насмешек. Однако сейчас, успокаивает себя Водонаева, она стала настоящей звездой, а ее одноклассники так и остались неизвестно кем.

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«Не хочу в бассейн с Водонаевой!»: Вовченко дерзко ответила звезде «Дома-2»
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