«Я прекрасная артистка»: Катя Семенова получила орден за развитие культуры

Екатерина Семенова получила орден «За вклад в развитие культуры России». Международная академия общественного признания наградила певицу наряду с такими звездами, как Светлана Немоляева, Максим Дунаевский, Андрей Житинкин.

«Ничего себе компания», — удивилась певица в своем блоге.

Она честно призналась, что это общественное признание ее творчества стало для нее первым, «несмотря на преклонные года». Во время награждения звезду 80-х случайно назвали «заслуженной артисткой», Катя Семенова не стала молчать.

«Если можно, сразу небольшое уточнение. Я не заслуженная артистка, я просто прекрасная артистка. Благодарю за награду, хочу поблагодарить коллег, которые радуются друг за друга, цеховая солидарность – это прекрасно. А еще хочу поблагодарить педагогов, сидящих в зале, потому что, если бы я была педагогом, я бы поубивала их в ближайшие 15 минут», — сказала звезда во время вручения ордена.

Кстати, однажды певица действительно попробовала себя в качестве педагога, устроившись неподалеку от дома в детский творческий центр преподавать вокал. Но работа со школьниками не пошла, и руководство учреждения решило попрощаться с Семеновой. С тех пор звезда даже не пытается передать свои навыки кому-либо, она просто поет сама.