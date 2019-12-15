Роман Рябцев из «Технологии» отказывается признавать собственного ребенка

Бывшая жена музыканта группы «Технология» Романа Рябцева Наталья в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что певец отказывается признавать их общую дочь и не платит алименты на ребёнка.

Как отметила девушка, они не так давно официально развелись. Она дошла до судебных приставов, чтобы добиться справедливости. «Он не платит деньги. Он даже не спрашивает, как и на что живет его ребёнок. При этом раньше он был хорошим семьянином», — заявила Наталья, которая не ожидала от бывшего супруга такого отношения к себе.

Девушка добавила, что Рябцев уверен, что бывшая супруга родила ребенка от другого мужчины. При этом еще во время брака он ей изменял со своим пиар-директором Марией Перовой.

«Я приходила к нему на студию. Он утверждал, что у них с Перовой рабочие моменты. Но я видела, что это за рабочие моменты. Они обнимались. Причем Перова мне сказала: «Проваливай из дома и собирай вещи». Сейчас с ним у меня нет никакой связи», — отметила Наталья Рябцева.