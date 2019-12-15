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Роман Рябцев из «Технологии» отказывается признавать собственного ребенка

Как утверждает его бывшая жена Наталья, музыкант не платит алименты.

Роман Рябцев из «Технологии» отказывается признавать собственного ребенка
Рябцев не платит алименты бывшей жене/http://globallookpress.com/

Бывшая жена музыканта группы «Технология» Романа Рябцева Наталья в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что певец отказывается признавать их общую дочь и не платит алименты на ребёнка.

Как отметила девушка, они не так давно официально развелись. Она дошла до судебных приставов, чтобы добиться справедливости. «Он не платит деньги. Он даже не спрашивает, как и на что живет его ребёнок. При этом раньше он был хорошим семьянином», — заявила Наталья, которая не ожидала от бывшего супруга такого отношения к себе.

Девушка добавила, что Рябцев уверен, что бывшая супруга родила ребенка от другого мужчины. При этом еще во время брака он ей изменял со своим пиар-директором Марией Перовой.

«Я приходила к нему на студию. Он утверждал, что у них с Перовой рабочие моменты. Но я видела, что это за рабочие моменты. Они обнимались. Причем Перова мне сказала: «Проваливай из дома и собирай вещи». Сейчас с ним у меня нет никакой связи», — отметила Наталья Рябцева.

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Группа "Технология"Мария ПероваНаталья Рябцевапрограмма "Звезды сошлись"Роман Рябцев
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Роман Рябцев из «Технологии» отказывается признавать собственного ребенка
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