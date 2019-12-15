«Я читаю ваши мысли»: Ольга Серябкина ответила на вопросы поклонников

Ольга Серябкина провела первую онлайн-трансляцию со своими поклонниками в Youtube и ответила на самые актуальные вопросы подписчиков. Как оказалось, многие ждут выхода второго сборника стихов от исполнительницы и он обязательно появится, как только она немного разберется с музыкальными делами. Также Ольга пообещала порадовать фанатов ее песен на английском языке, но она хочет сделать эти композиции качественными, так что опять же придется подождать.

На вопрос о том, от чего зависит настоящая женская красота, Серябкина ответила, что цвет волос и кожи ни на что не влияет, главное обладать положительными внутренними качествами и постоянно работать над собой.

«Мой скрытый талант? Я читаю ваши мысли!» — шутливо ответила Ольга на вопрос о своих скрытых талантах.

Любимый вид спорта исполнительницы — бальные танцы, а премьера клипа на трек «Не бойся» состоится 23 декабря. Ну и на главный вопрос, — что бы Ольга выбрала, музыкальную карьеру или настоящую любовь до гроба, певица, надолго задумавшись, все же выбрала любовь.