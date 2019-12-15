«Она человек занятой»: Петр Кислов общается с Полиной Гагариной через ее маму

Актер Петр Кислов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что общается со своей бывшей супругой певицей Полиной Гагариной через ее маму, а не напрямую. К такому он уже привык и на бывшую супругу зла за довольно странное общение не держит.

«Нам так проще. Она человек занятой. Иногда просто не может ответить на какие-то вопросы. Мы наладили с Полиной прекрасные отношения. Раньше бывало подкалывали друг друга, покрикивали. Сейчас такого уже давно нет. У нас нормальные отношения», — сказал актер.

Как добавил Петр Кислов, он несколько раз встречался с нынешним мужем Полины Гагариной фотографом Дмитрием Исхаковым. Тот только за, чтобы Кислов общался со своим сыном. Кстати, двенадцатилетний сын актера и певицы называет отчима Димой. Он прекрасно знает, кто его настоящий отец.

«Скажу так: есть цветок, а есть садовник. Иногда им нужно меняться местами, чтобы все было хорошо», — философски заметил Петр Кислов, комментируя свои отношения с бывшей супругой.