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«Она человек занятой»: Петр Кислов общается с Полиной Гагариной через ее маму

По словам актера, им так проще находить контакт.

«Она человек занятой»: Петр Кислов общается с Полиной Гагариной через ее маму
Кислов общается с Гагариной через ее маму/http://globallookpress.com/

Актер Петр Кислов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что общается со своей бывшей супругой певицей Полиной Гагариной через ее маму, а не напрямую. К такому он уже привык и на бывшую супругу зла за довольно странное общение не держит.

«Нам так проще. Она человек занятой. Иногда просто не может ответить на какие-то вопросы. Мы наладили с Полиной прекрасные отношения. Раньше бывало подкалывали друг друга, покрикивали. Сейчас такого уже давно нет. У нас нормальные отношения», — сказал актер.

Как добавил Петр Кислов, он несколько раз встречался с нынешним мужем Полины Гагариной фотографом Дмитрием Исхаковым. Тот только за, чтобы Кислов общался со своим сыном. Кстати, двенадцатилетний сын актера и певицы называет отчима Димой. Он прекрасно знает, кто его настоящий отец.

«Скажу так: есть цветок, а есть садовник. Иногда им нужно меняться местами, чтобы все было хорошо», — философски заметил Петр Кислов, комментируя свои отношения с бывшей супругой.

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Тэги:

Андрей КисловДмитрий ИсхаковПетр КисловПолина Гагаринапрограмма "Звезды сошлись"
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«Она человек занятой»: Петр Кислов общается с Полиной Гагариной через ее маму
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