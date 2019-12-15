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Петр Кислов признался, что не платит алименты Полине Гагариной

По словам актера, у него с певицей сейчас прекрасные отношения.

Петр Кислов признался, что не платит алименты Полине Гагариной
Кислов не платит алименты Гагариной/http://globallookpress.com/

Актер Петр Кислов, бывший муж певицы Полины Гагариной, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что бывшая супруга не чинит ему препятствий в общении с общим сыном. Он всегда может пообщаться с Андреем. Ему сейчас 12 лет.

«Мы постоянно видимся с сыном. Даже расскажу интересный случай. Собирались лететь вместе с ним к родителям. Полина спросила, какой авиакомпанией мы полетим. Я сказал какой и объяснил, что сейчас у меня нет денег, чтобы лететь другой. Она сказала: «Стоп. Присылай мне свой паспорт». Полина купила нам билеты», — заявил Петр Кислов.

Как сказал актер, сегодня он не платит алименты супруге. «Делаю для сына какие-то праздники. Если есть какие-то вопросы, то обсуждаю с Полиной, что-то делаю для сына. Он у нас увлекается плаванием, фортепиано», — сказал актер.

Также он отметил, что развелся много лет назад с яркой исполнительницей, потому что не хотел, чтобы их сын слушал постоянную ругань. Зато сейчас он может всегда позвонить бывшей жене и спокойно с ней пообщаться.

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Тэги:

Андрей КисловПетр КисловПолина Гагаринапрограмма "Звезды сошлись"
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Петр Кислов признался, что не платит алименты Полине Гагариной
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