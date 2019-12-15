Макс Корж прокомментировал пожар на концерте и ДТП с фанатами

13 декабря в Перми прошел концерт рэпера Макса Коржа, горячий, во всех смыслах слова. Фанаты артиста принесли на площадку файеры и подожгли их. Дабы не допустить возгорания, на место были вызваны пожарные, которые потушили запрещенные предметы, а заодно и «остудили» молодежь.

Об этом сам рэпер рассказал в Instagram, отвечая на слухи, что на его концерте произошли пожар, да еще и драка зрителей с огнеборцами. По словам артиста, этих происшествий не было, зато имели место быть стычка с охраной и ДТП с фанатским автобусом.

«Автобус с нашими ребятами из Екб перевернулся. Водитель уснул. Слава богу, все живы, но есть травмы. Мы держим связь с ребятами. Этот случай послужит примером всем фан-бастурам быть внимательными и осторожными, перестраховываться и соблюдать все правила», — написал Корж.

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Он добавил, что каждый его концерт в каком-нибудь дворце спорта заканчивался происшествиями, поэтому в уходящем году практически все выступления музыканта проходили на стадионах. Только два последних шоу из-за холода было решено перенести под крышу, и оба «отметились» новостями в СМИ.

Макс отметил, что переживает за каждый «косяк», связанный с его концертами и старается сделать так, чтобы каждый фанат вернулся домой целым и довольным.