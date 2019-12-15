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«Все мы абсолютно разные»: Анна Семенович попросила людей быть добрее

Певица поделилась своей болью с подписчиками в Instagram.

«Все мы абсолютно разные»: Анна Семенович попросила людей быть добрее
Анна Семенович. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

В своем официальном аккаунте в Instagram певица Анна Семенович обратилась к своим подписчикам с необычной просьбой. Женщина попросила людей быть добрее и терпимее к тем, кто не похож на остальных. Длинные ноги или большая грудь, все это не только предмет для зависти, многие также унижают и не понимают людей, которые хоть немного не похожи на остальных и чем-то выделяются. По словам артистки, в своей неуникальности люди прекрасны, ведь именно эти отличия помогают всем расти над собой и меняться, а если бы  все были похожи как две капли воды, то никакого прогресса и не было бы, мир был бы скучным и развитие замерло бы.

«На этой планете не бывает одинаковых людей, все мы абсолютно разные и уникальные» — рассказала артистка.

В конце Анна попросила по возможности избегать нелепых шуток и высказываний в адрес женщин с большой грудью и длинными ногами, а также пожелала всем хорошего воскресного дня и поблагодарила подписчиков за любовь и поддержку.

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Тэги:

«Секрет на миллион»InstagramАнна Семенович
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«Все мы абсолютно разные»: Анна Семенович попросила людей быть добрее
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