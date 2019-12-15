«Он сына за семь лет видел пять раз»: Гордон негативно отозвалась о Жорине

Правозащитница Екатерина Гордон в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ негативно отозвалась о своем бывшем супруге известном адвокате Сергее Жорине, который ведет многие дела звезд шоу-бизнеса. Как известно, в 2012 году она родила от адвоката сына Даниила. После расставания, как утверждает Гордон, Жорин забыл о ребенке.

«Моя история про алименты закончилась на том, что адвокат Жорин оказался очень бедным человеком. Его зарплата составляет 47 тысяч рублей. Он предложил из этих денег 1/6 часть. Это все есть в материалах дела», — сказала она.

Как отметила Екатерина Гордон, в какой-то момент она поняла, что надо самой зарабатывать на жизнь себе и своему ребенку, потому что помощи от Жорина ждать не приходилось. Она построила в итоге свой бизнес и сегодня является преуспевающей бизнес-леди.

«Тут или разбираться бесконечно, или забыть. Сейчас он платит копейки. Он сына за семь лет видел пять раз», — заявила Екатерина Гордон.