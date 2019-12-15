НОВОСТИ

«Он сына за семь лет видел пять раз»: Гордон негативно отозвалась о Жорине

По словам правозащитницы, ее бывший супруг «оказался очень бедным человеком».

«Он сына за семь лет видел пять раз»: Гордон негативно отозвалась о Жорине
Гордон негативно отозвалась о Жорине/http://globallookpress.com/

Правозащитница Екатерина Гордон в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ негативно отозвалась о своем бывшем супруге известном адвокате Сергее Жорине, который ведет многие дела звезд шоу-бизнеса. Как известно, в 2012 году она родила от адвоката сына Даниила. После расставания, как утверждает Гордон, Жорин забыл о ребенке.

«Моя история про алименты закончилась на том, что адвокат Жорин оказался очень бедным человеком. Его зарплата составляет 47 тысяч рублей. Он предложил из этих денег 1/6 часть. Это все есть в материалах дела», — сказала она.

Как отметила Екатерина Гордон, в какой-то момент она поняла, что надо самой зарабатывать на жизнь себе и своему ребенку, потому что помощи от Жорина ждать не приходилось. Она построила в итоге свой бизнес и сегодня является преуспевающей бизнес-леди.

«Тут или разбираться бесконечно, или забыть. Сейчас он платит копейки. Он сына за семь лет видел пять раз», — заявила Екатерина Гордон.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина Гордонпрограмма "Звезды сошлись"Сергей Жорин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он сына за семь лет видел пять раз»: Гордон негативно отозвалась о Жорине
Интересно?
Поделись с друзьями: