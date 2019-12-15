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«Папа исчез»: Ирина Климова рассказала, как «выбивала» алименты с Алексея Нилова

По словам актрисы, сначала она не могла найти общий язык с мужем.

«Папа исчез»: Ирина Климова рассказала, как «выбивала» алименты с Алексея Нилова
Климовой пришлось "выбивать" алименты с Нилова/http://globallookpress.com/

Актриса Ирина Климова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как она «выбивала» алименты со своего супруга звезды «Улиц разбитых фонарей» Алексея Нилова. У них есть общий сын Никита. Пара сейчас находится в разводе.

«Мы сначала не могли найти общий язык. Ну вот вообще никак. То есть ребенок родился. Папа исчез. Мы не видели папу 12 лет. В первые годы у меня были сложности с работой, потому что я была при ребенке. Трудно было зарабатывать. Я как мать приняла решение защищать интересы своего ребенка и свои собственные. Потому что мое состояние, это и состояние моего ребенка. Это нормально, когда женщина заботится о себе, растя малыша. Потому что если тебе плохо, то что ты там вырастишь, собственно говоря», — сказала Ирина Климова.

Как заметила звезда, она пошла в суд. «Я ему сказала: «Леша, извиняй. Я буду пользоваться законом». В итоге нам выписали исполнительный лист. И вот этим исполнительным листом приходилось прикрываться», — сказала она.

При этом Климова отметила, что им удалось наладить отношения с Ниловым. «Мы наладили отношения. Мы оказались способны разговаривать. Человек все решает сейчас сам. Он заботится и спрашивает о своем ребенке», — сказала Ирина Климова.

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Алексей НиловИрина Климовапрограмма "Звезды сошлись"
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«Папа исчез»: Ирина Климова рассказала, как «выбивала» алименты с Алексея Нилова
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