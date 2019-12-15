Егор Кончаловский объяснил, почему не женится на матери своего ребенка

Режиссер Егор Кончаловский в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему не женится на матери своего сына Тимура. Мальчик появился на свет в 2017 году от юриста Марии Леоновой, которая младше звезды на 18 лет.

«Кто не хочет жениться, тот молодец», — заметил Егор Кончаловский, который никогда не был в официальном браке. Отметим, что с актрисой Любовью Толкалиной у него был гражданский союз. От этих отношений на свет появилась их общая дочь Мария Михалкова-Кончаловская.

Ведущий программы Оскар Кучера спросил Кончаловского: «Вот ты со своей Машей жениться не собираешься?»

На это последовал ответ режиссера: «Не знаю еще пока. Я медленный человек в этом смысле, да. Можно трижды, четырежды, пять раз пожениться, а потом повенчаться, а затем развенчаться и вести себя как свинья последняя. Относительно того, с кем ты повенчался», — заявил он.