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Егор Кончаловский объяснил, почему не женится на матери своего ребенка

Два года назад юрист Мария Леонова подарила режиссеру сына Тимура.

Егор Кончаловский объяснил, почему не женится на матери своего ребенка
Кончаловский не спешит жениться/http://globallookpress.com/

Режиссер Егор Кончаловский в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему не женится на матери своего сына Тимура. Мальчик появился на свет в 2017 году от юриста Марии Леоновой, которая младше звезды на 18 лет.

«Кто не хочет жениться, тот молодец», — заметил Егор Кончаловский, который никогда не был в официальном браке. Отметим, что с актрисой Любовью Толкалиной у него был гражданский союз. От этих отношений на свет появилась их общая дочь Мария Михалкова-Кончаловская.

Ведущий программы Оскар Кучера спросил Кончаловского: «Вот ты со своей Машей жениться не собираешься?»

На это последовал ответ режиссера: «Не знаю еще пока. Я медленный человек в этом смысле, да. Можно трижды, четырежды, пять раз пожениться, а потом повенчаться, а затем развенчаться и вести себя как свинья последняя. Относительно того, с кем ты повенчался», — заявил он.

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Тэги:

Егор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаМария Леоновапрограмма "Звезды сошлись"Тимур Кончаловский
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Егор Кончаловский объяснил, почему не женится на матери своего ребенка
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