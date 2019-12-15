«Их четырнадцать»: именно столько букв в алфавите, считает Марина Кравец

Шоу «План Б» подошло к концу, но его ведущая Марина Кравец и участница Ольга Бузова сумели напоследок еще раз удивить зрителей. Немного ранее Ольга решила, что ни один из участников шоу не годится ей в пары и отправила домой и Романа Гриценко, и Валерия Поповича, оставшись в гордом, но очень честном одиночестве. Марина Кравец пошутила, что Ольгу с радостью встретят на следующем проекте, который будет называться «План В», а после и во всех последующих буквах алфавита.

Ольга тут же со смехом решила буквально на пальцах выяснить, сколько букв в алфавите, но ведущая прервала этот подсчет своим уверенным заявлением, заставив Тимура Батрутдинова грустить еще больше.