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«Их четырнадцать»: именно столько букв в алфавите, считает Марина Кравец

Телеведущая и певица «похвасталась» своими знаниями на всю страну.

«Их четырнадцать»: именно столько букв в алфавите, считает Марина Кравец
План Б. Фото: ТНТ

Шоу «План Б» подошло к концу, но его ведущая Марина Кравец и участница Ольга Бузова сумели напоследок еще раз удивить зрителей. Немного ранее Ольга решила, что ни один из участников шоу не годится ей в пары и отправила домой и Романа Гриценко, и Валерия Поповича, оставшись в гордом, но очень честном одиночестве. Марина Кравец пошутила, что Ольгу с радостью встретят на следующем проекте, который будет называться «План В», а после и во всех последующих буквах алфавита.

Ольга тут же со смехом решила буквально на пальцах выяснить, сколько букв в алфавите, но ведущая прервала этот подсчет своим уверенным заявлением, заставив Тимура Батрутдинова грустить еще больше.

«Сколько букв в алфавите, Оленька? А что их считать, мы знаем ответ! Их четырнадцать», — уверенно и на всю страну поделилась своими знаниями Кравец.

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«Их четырнадцать»: именно столько букв в алфавите, считает Марина Кравец
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