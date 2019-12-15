«Я сам отвел Любу к нотариусу»: Кончаловский выполнил обязательства перед Толкалиной по алиментам

Режиссер заявил, что до 18 лет помогал своей дочери Марии Михалковой-Кончаловской.

Режиссер Егор Кончаловский в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что всегда выплачивал алименты своей гражданской жене актрисе Любови Толкалиной после расставания. У них, напомним, есть совместная дочь Мария Михалкова-Кончаловская.

«Нельзя доводить до ситуации, чтобы девушка думала об алиментах. Всегда можно заключить брачный контракт. Он все расставляет по полочкам. Мы с Любой никогда не были женаты. Я сам отвел Любу к нотариусу. Хотел выполнить все обязательства. И слава богу выполнил. Маше сейчас уже больше восемнадцати лет», — заметил известный режиссер.

Как сказал Егор Кончаловский, сейчас он не помогает дочери. На это есть определенные причины. «Она в Санкт-Петербург переехала. А это, как я считаю, определённая заявка на самостоятельность. Она — взрослая девушка. У нее есть молодой человек», — сказал он.

Как считает Егор Кончаловский, после 18 лет можно помогать своим детям. Но это должны быть помощь в качестве, как он выразился, небольшой зарплаты. Он считает, что человек в таком возрасте уже должен позаботиться о себе сам.