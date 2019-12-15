Не отходит ни на шаг: Том Круз серьезно влюбился

Еще семь лет назад голливудский актер развелся со своей супругой Кэти Холмс. С тех пор ему приписывали много романов, но ни один не увенчался успехом.

Стало известно, что у звезды кино Тома Круза, наконец, появилась новая возлюбленная. Выбор 57-летнего артиста пал на 38-летнюю актрису из сериала «Аббатство Даунтон» — Мишель Докери.

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Судя по всему, на этот раз завидный холостяк настроен серьезно. В начале декабря они впервые появились вместе на светском мероприятии — церемонии British Fashion Award. Весь вечер Круз обхаживал Докери, ни на шаг от нее не отходя.

По словам близких друзей Тома, он уже представляет Мишель в качестве своей невесты. А потом и в роли жены, с которой они проведут остаток своих дней. Но товарищи актера отговаривают его делать поспешные шаги, считая, что Круз слишком торопит события.

Отметим, что на руку и сердце 38-летней дивы есть еще один претендент — музыкальный менеджер Джаспер Уоллер-Бридж. По слухам, Докери встречается с ними обоими. Но, судя по всему, ни одного из мужчин это не смущает. Они готовы бороться за любовь Мишель.