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«В наших отношениях пора ставить точку»: Бузова приняла неожиданное решение на проекте «План Б»

Телезвезда удивила всех, приняв очень неоднозначное решение в финале шоу.

«В наших отношениях пора ставить точку»: Бузова приняла неожиданное решение на проекте «План Б»
План Б. Фото: ТНТ

Телепроект «План Б» подходит к концу и перед Тимуром Батрутдиновым и Ольгой Бузовой стоит непростая задача, выбрать себе избранников и ранить тех, кого они отвергнут. Ольга первой решила расставить точки над  i и огласила свое, явно никем не ожидаемое, решение. Женщина выгнали с проекта обоих оставшихся претендентов на свое сердце.

С Романом Гриценко звезда была знакома уже давно, их многое связывало еще на проекте «Дом-2» парень пытался растопить лед в сердце Бузовой, но со временем он все же сдался. И вот теперь уже на новом проекте мужчина сделал вторую попытку, которая тоже окончилась провалом. Ольге понравился Роман, но только для краткосрочных отношений, а она же ищет себе пару на всю жизнь.

«В наших отношениях пора ставить точку» — с болью в голосе заявила звезда.

Казалось бы, второй претендент, Валерий Попович, должен был радоваться, но телеведущая отвергла и его. Несмотря на серьезность намерений мужчины, Ольга заметила, что не испытывает к нему никак романтических чувств.

«Спасибо. Но я скажу нет» — Бузовой с трудом дались эти слова.

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Тэги:

«План Б»Валерий ПоповичОльга БузоваРоман Гриценко
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«В наших отношениях пора ставить точку»: Бузова приняла неожиданное решение на проекте «План Б»
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