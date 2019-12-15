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Лера Кудрявцева встала на защиту хоккеиста, обвиненного в похищении своих детей

Телеведущая считает, что жены спортсменов, вкусив богатой жизни, зачастую начинают слишком многого хотеть.

Лера Кудрявцева встала на защиту хоккеиста, обвиненного в похищении своих детей
Никита Зайцев оказался в центре скандала с бывшей женой. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева встала на защиту 28-летнего хоккеиста Никиты Зайцева. Напомним, ранее появилась информация, что спортсмен прилетел из Канады в Москву и устроил похищение собственных детей у бывшей супруги, которая требовала от него алиментов.

Кудрявцева отозвалась о мужчине, как о скромном трудяге и профессионале своего дела. А потом она резко осудила всех жен спортсменов, которые ведут себя неподобающе, пока их супруги «своим здоровьем и трудом зарабатывают деньги».

Телеведущая своим постом косвенно намекнула, что бывшая жена хоккеиста, которая сейчас обвиняет его в похищении маленьких дочерей, сама далека от идеала.

«Приводите в дом, где спят ваши дети, мужиков, употребляете наркотики, а потом хотите чтоб вас поддержали бедных и несчастных?» — возмущается Кудрявцева.

Если все обстоит так, как пишет ведущая, то становится понятно, почему спортсмен мог захотеть забрать детей себе вместо того, чтобы платить супруге. Напомним, Зайцев ранее выступал за ЦСКА, а последние три года играет за канадские клубы.

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Тэги:

алиментыЛера КудрявцеваНикита Зайцевпохищениеспортсменыхоккеист
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Лера Кудрявцева встала на защиту хоккеиста, обвиненного в похищении своих детей
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