«Это не по-пацански»: Егор Кончаловский осудил Макарова, «забывшего» об алиментах для дочери

Режиссер Его Кончаловский в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что актер Алексей Макаров, сын выдающейся актрисы Любови Полищук, ведет себя неправильно. Он уже почти год не вспоминает о своей единственной дочери Варваре. Девочке сейчас девять лет. Она появилась на свет от его гражданской жены актрисы Виктории Богатыревой, с которой он расстался.

«Это профессия актёрская. Она подразумевает некоторую непостоянность. Нестабильное эмоциональное состояние. У актеров очень подвижная психика. Я бы никогда не рассчитывал на артиста, если честно», — сказал Егор Кончаловский.

больше по теме Макаров после расставания с гражданской женой перестал помогать единственной дочери Актриса Виктория Богатырева пожаловалась на равнодушие артиста.

Как добавил бывший муж актрисы Любови Толкалиной, нельзя опираться на человека, который меняет личности. «Если вопрос, что делать, то надо меньше рассчитывать. Не надо доводить до состояния, если этого человека не рядом, то дело дрянь», — заявил Егор Кончаловский.

Он добавил, что очень плохо, когда между бывшими влюбленными не исполняются договоренности. «Это не по-пацански», — заметил он.