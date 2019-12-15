«Я не твоя собственность»: свидание Бузовой и Гриценко окончилось провалом

В отличии от Тимура Батрутдинова, чье свидание с Олесей Романо на шоу «План Б» закончилось поцелуями, Ольге Бузовой повезло гораздо меньше. Ее встречу с Романом Гриценко можно назвать хорошими воспоминаниями о давно ушедшем прошлом, без четких мыслей о будущем. Молодой человек пригласил звезду в импровизированный кинозал и показал ей лучшие моменты с шоу «Дом-2», когда между ними еще не пробежала черная кошка. Напомним, Гриценко часто вспоминал, что Ольга постоянно отказывалась сходить с ним в кино, но вот этот момент наконец-то настал. Молодой человек напомнил Ольге о первом и единственном поцелуе, который у них был, о первом танце, первом массаже…

Но, к сожалению, Ольга была настроена более прагматично и в ее памяти было совсем иное. Прежде всего звезда припомнила Гриценко его грубость во время дружеского матча по гольфу, когда тот жестко схватил ее за руку.

«Как будто я твоя собственность», — с болью в голосе заметила Бузова.

Также звезда не получила четких ответов на вопрос, а чего ей ждать после окончания шоу? Оказалось, что не Роман не любит думать наперед и у него нет серьезных планов на жизни, при том, что Ольга уже сейчас знает, где она будет в августе следующего года.