«Я запомню это на всю жизнь»: жаркие поцелуи на шоу «План Б»

Шоу «План Б» подходит к концу и у наших героев остается все меньше времени, чтобы сделать решающий выбор. В прошлом выпуске Тимур Батрутдинов серьезно обидел участницу Олесю Романо, заявив, что самые сладкие свидания он оставил напоследок, при этом забыв, что первое свидание на проекте у него было как раз с Олесей. Девушка даже хотела покинуть проект и очень разочаровалась в звезде, но в новом выпуске шоу Тимур сумел правильно извиниться.

Свидание с Алесей началось с рыбалки, буквально за минуту пара выловила отличную рыбу, которую тут же забрал повар. На пути в дом пара немного промокла под внезапным дождем, а сразу после этого молодым людям подали ужин из пойманной ими минуту назад рыбы. После они в таком же быстром темпе посмотрели шоу «Холостяк», в котором принимал участие Тимур, но как он однажды признался, сам он ни одного выпуска не видел, до этого момента. Далее почти влюбленные выпили по бокалу вина, как вдруг на них сверху упали луна и звезды. Быстрое свидание почти подошло к концу, Олеся перестала злиться на Тимура и он признался, что вот как раз сейчас и настал момент самого сладкого свидания, которое он оставил напоследок. Мужчина подарил своей даме букет цветов, после чего они сплелись в страстном поцелуе.