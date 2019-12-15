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Ушла из жизни актриса Анна Карина

Женщина умерла в госпитале в Париже.

Ушла из жизни актриса Анна Карина
Анна Карина. Фото: Stephen Caillet/imago stock&people

Известная французская актриса, певица, режиссер, сценарист, продюсер, а также писательница Анна Карина, умерла 14 декабря, в госпитале, в Париже. Женщине было 80 лет. Издание AFP сообщает, что информацию официально подтвердил агент Анны.

Артистка с самых ранних лет успешно захватывала сцену, уже в четырнадцать она пела в кабаре и успевала работать манекенщицей, а также снималась в различных короткометражных картинах. Благодаря полезному совету от Коко Шанель, в 1958 году Ханна Карин Бланке Байер берет псевдоним Анна Карина и вскоре успешно выходит замуж за известного режиссера Жана-Люка Годара.

В списке работ Анны такие картины как «Альфавиль», «Безумный Пьеро», «Женщина есть женщина» и многие другие.

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Ушла из жизни актриса Анна Карина
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