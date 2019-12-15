Садальский публично поглумился над Волочковой

Ни для кого не секрет, что шоумен любит поделиться своим мнением по разным темам. Так, накануне, он опубликовал очередной пост на своей странице в социальной сети Instagram, где высмеял популярную балерину.

Актер Стас Садальский выложил коллаж -— слева фотография Анастасии Волочковой в роскошном атласном платьес синего цвета, а справа скелет человека.

«Я хочу танцевать до ста лет. А если лениться, больше сорока не протянешь — говорила Майя Плисецкая… Восхищаюсь рОботоспособностью Анастасии, она на сцене, как рыба в воде…», — иронично подметил Стас.

Поклонники разбились на два лагеря. Одни осудили Садальского за то, что он посмел назвать Волочкову балериной.

«Вас периодами заносит… Волочкова балерина в каком месте, извольте спросить?», — возмущенно поинтересовалась пользователь Сети.

Другие, наоборот, встали на сторону танцовщицы. Они отмечали ее доброту, красоту и, конечно, профессионализм. «И что бы вы не говорили — дура или раскоряка, а свои пол ляма за концерт имеет, и руку не протягивает, а еще занимается благотворительностью! Вот так, дорогие господа», — встал за Волочкову грудью фанат.