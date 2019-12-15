Жена Бурака Озчивита впервые показала их восьмимесячного сына Карана

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» стал отцом еще в апреле. Все это время супруги скрывали от широкой публики новорожденного малыша.

Еще весной Фахрийе Эвджен родила от Бурака Озчивита первенца — сына Карана. Малыш появился на свет в апреле. Все это время супруги скрывали от широкой общественности, прессы и поклонников своего малыша. Актриса из сериала «Королек — птичка певчая» устроила для ребенка импровизированную фотосессию, решив поделиться с подписчиками в Instagram понравившимся кадрами. По словам Фахрийе, ее восьмимесячный Каран предстал в образе капитана космического корабля. Эвджен сумела опередить своего супурга, первой разместив снимки их общего наследника.

Напомним, что о романе Бурака Озчивита с актрисой из сериала «Королек — птичка певчая» стало известно еще в 2015 году. Влюбленные старались не афишировать свои отношения. Однако им так и не удалось скрыть от поклонников свадьбу. На торжество молодожены пригласили только близких друзей и родственников.

Бурак Озчивит познакомился с Фахрийе на съемках сериала, в котором они сыграли главные роли. В ленте «Королек — птичка певчая» возлюбленный Эвджен предстал в образе Кямрана, а сама актриса перевоплотилась в Фериде. Таким образом, экранный роман двух актеров перерос с настоящее чувство.

Супруга Озчивита крайне редко делиться в Instagram свежими кадрами, стараясь игнорировать вопросы, касающиеся частных аспектов ее личной жизни. При этом Фахрийе перестала скрывать подросшего сына от поклонников, впервые показав его снимки в микроблоге. Сейчас актриса занимается воспитанием ребенка, находясь в декрете. Пока Эвджен заботиться о малыше, ее супруг обеспечивает семью всем необходимым, принимая участие в съемках нового проекта.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Бурак Озчивит согласился на смену имиджа, последовав указаниям сценаристов. Ради съемок в ленте «Возрождение. Осман» актер отрастил волосы ниже плеч. Хотя ранее появлялся на публике с короткой стрижкой.