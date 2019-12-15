Из песни группы «Би-2» вырезали одно слово

Телеканал по непонятным причинам удалил слово из песни коллектива.

В воскресенье, 15 декабря, на официальной Instagram-странице музыкального коллектива «Би-2» появилась новая запись. На концерте по случаю вручения музыкальной премии «Виктория», выступал сайд-проект группы «Би-2» под кодовым названием «Куртки Кобейна». Во время исполнения композиции «Люди на эскалаторах» из трансляции канала «Россия-1» каким-то чудом пропало слово «протесты».

«Из эфира реально вырезали слово «протесты». (10-я секунда этого видео)», — говорится в описании к записи в Instagram.

В оригинале песня, звучит так: «Если, чуть светлей проспекты и нежней протесты юношей в пуловерах». Телеканал пока прокомментировал случившееся.

Напомним, группа «Би-2» была создана в 1988 году двумя музыкантами — Шурой Би-2 и Левой Би-2.