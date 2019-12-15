«Надо тренироваться еще больше»: Загитова развеяла слухи об уходе из спорта

17-летняя Алина Загитова не стала скрывать: после интервью в программе «Время» на Первом канале она столкнулась с повышенным вниманием со стороны поклонников. Многих, по словам фигуристки, интересовал вопрос, связанный с ее решением «завершить карьеру» на льду. По словам спортсменки, оказавшись в студии информационной передачи они сильно разволновалась и не смогла четко донести до аудитории свою главную мысль. По этой причине подопечная Этери Тутберидзе решила расставить все точки над «i» в сложившейся ситуации.

Алина призналась, что фигурное катание — это вся ее жизнь, а большой спорт — то, ради чего она усердно работала каждый день с четырехлетнего возраста. Загитова не сомневается: все ее достижения, включая олимпийское золото и медаль высшей пробы чемпионата мира, отнюдь не случайные награды. Фигуристка развеяла все слухи и домыслы о том, что она собирается отказаться от тренировок и дальнейшей карьере.

«Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале. А для этого мне надо тренироваться еще больше», — заявила Алина.

Загитова уточнила, что по-прежнему входит в сборную России и по-прежнему может выступать за свою страну на международных соревнованиях.