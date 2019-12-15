Умер Михаил Ненашев, журналист и министр печати СССР

Причиной смерти мог стать преклонный возраст мужчины, ему было 90 лет.

15 декабря стало известно о смерти журналиста и в прошлом министра информации и печати СССР Михаила Ненашева. Как сообщает издание РИА «Новости», ссылаясь на секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира, мужчина умер в ночь на воскресенье. По словам источника, союз журналистов выражает соболезнования всем родным и близким усопшего. Причина смерти пока выясняется, но скорее всего дело в преклонном возрасте, ведь Ненашеву было 90 лет.

Михаил был главным редактором газеты «Советская Россия», а также работал председателем Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский также прокомментировал печальное событие. По его словам, Ненашев был «патриархом отечественного издательского дела, человеком с широким кругозором и настоящим интеллектуалом». Также глава рассказал, что Михаил не использовал свой высокий пост исключительно для заработка денег и после завершения карьеры работал в Московском государственном университете печати, возглавляя кафедру журналистики.