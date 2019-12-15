«За что мне это?»: Лобачева рассказала, как Авербух сам свел ее с любовником

Илья Авербух, в прошлом муж фигуристки Ирины Лобачевой, сам когда-то познакомил свою благоверную с ее любовником актером Дмитрием Марьяновым. Как это произошло, спортсменка вспомнила в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Они встретились в 2007 году на шоу «Ледниковый период». На льду Марьянов, по словам звезды, не мог и шага нормально сделать, все время падал. Посмотрев на мучения артиста, она подошла к своему мужу Илье Авербуху и сказала: «И за что ты мне это?»

В итоге все-таки за 5 дней ей удалось сотворить чудо – артист стал кататься и даже выступил без единого падения на ТВ. «И как-то закрутилось все. Он мне постоянно говорил: «Как ты такая красавица связалась с таким чудовищем, как я?» Он все делал красиво! Он мог приехать посреди ночи и украсить всю дверь орхидеями, причем зимой!» — вспомнила фигуристка.

Авербух, узнав о романе жены с Марьяновым, постарался не упасть лицом в грязь. «Он не показывал этого, но думаю, что для него эта новость была болезненной», — сказала Ирина.

Вместе они были 3,5 года, жили как муж и жена. При этом у Марьянова одновременно были и другие женщины, и Ирина знала о них. «После того, как у меня это произошло с Ильей, я стала спокойно к этому относиться», — сказала Лобачева.

Тем не менее, один из романов Дмитрия не прошел бесследно. Ирина стала все чаще замечать вещи новой пассии актера Ксении Бик у него дома. А вскоре он и вовсе женился на ней. Ирина уверенна, женщина женила его на себе обманом, заявив, что ее дочь Анфиса – от него.

Фигуристка до сих пор убеждена, что именно Бик довела до скорой кончины Марьянова. «Человек не может за несколько месяцев спиться. Никаких запоев у него не было, я жила с ним! Я буду стоять на своем – это не без ее вины», — сказала Лобачева.

Напомним, Дмитрий Марьянов умер в реабилитационном наркологическом центре от тромбоэмболии в 2017 году. Именно вдова определила в больницу мужа. Ксения уверяет, что Анфиса – единокровная дочь Марьянова, а все, что говорит про нее Лобачева – ложь.