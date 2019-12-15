Злой рок: концерт Коржа закончился пожаром и страшным ДТП

Накануне рэпер выступал с концертом в Перми. Вот только ему не суждено было закончиться удачно, так как еще в процессе начали происходить ужасные вещи.

Так, во время концерта музыканта Макса Коржа начался пожар. Огонь появился из-за файеров, который принесли с собой фанаты.

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Кроме того, поклонники мешали приехавшим пожарным тушить возгорание. Они отобрали у них пожарный рукав. Тогда в дело вмешались правоохранительные органы.

«Фанаты столкнулись с охранниками и полицией», — рассказал очевидец.

Примечательно, но пока в зале творился такой бардак, Корж ни на секунду не прерывал свое выступление. Все это время артист стоял на сцене, исполняя один за другим свои хиты.

После концерта произошла ужасная трагедия. Направлявшийся из Перми в Екатеринбург автобус с поклонниками Коржа вылетел с трассы и перевернулся, сообщает «Газета.ru». В результате ДТП 15 человек пострадали.