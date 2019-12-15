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21-летний сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Юноша поспешил успокоить верных почитателей, заявив, что на этот раз обошлось без травм.

21-летний сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Валерия с сыном Арсением Шульгиным (Фото: Instagram.com/valeriya)

21-летний сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП. Об этом сам Шульгин рассказал верным почитателям на личной страничке микроблога. При этом Арсений поспешил успокоить поклонников и всех неравнодушных, заявив, что на этот раз обошлось без травм.

«Ничего страшного», — резюмировал сын певицы, подметив, что на авто лишь слегка погнулась рамка для государственного номера. Никто серьезно не пострадал.

Напомним, что еще на прошлых выходных, 8 декабря, стало известно о том, что Шульгин-младший стал участником аварии. В момент происшествия молодой человек спал на заднем сиденье. Как выяснилось, авто, в котором находился Арсений с друзьями и своей девушкой, занесло на дороге. После чего машина въехала в отбойник. Инцидент произошел на трассе при въезде в Санкт-Петербург. Сына Валерии и других пассажиров оставили в больницу. Медики оказались пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Певица Валерия с сыном Арсением Шульгиным и его девушкой
Валерия подметила, что в момент аварии на подъезде к Питеру ее сын спал на заднем сиденье машины (Фото: Instagram.com/valeriya)

Позже мама Арсения пояснила, что все находящиеся в машине, включая друзей и девушку ее сына, получили различные травмы. Однако обошлось без жертв. Позже в прессе появилась информация о том, что после выписки из больницы, где Шульгин проходил лечение, он вновь стал участником аварии. На этот раз в его машину врезался автобус. В ДТП никто не пострадал, сообщало «РЕН ТВ».

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21-летний сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
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