«С ребенком не нужна»: Дайнеко рассказала о личной жизни

По словам певицы Виктории Дайнеко, в современном мире девушка может спокойно обойтись без мужчины. Но звезда, тем не менее, не видит в этом необходимости.

Также светская львица не считает, что наличие малыша может как-то повлиять на личную жизнь. Да, есть те, кто реагирует неадекватно, но большинство представителей сильной стороны нормально воспринимают новость о ребенке.

«Выкиньте глупости из головы. Да, мне тоже, глядя в глаза, говорили: «Женщина с ребенком не нужна». Перешагните через такого мужчину и обязательно найдете того, кто будет любить — с малышом или без», — заявила Виктория в беседе с корреспондентом Starhit.

Также Дайнеко уверена, что глупо ограничивать себя в занятиях любовью, если на данный ты не состоишь в официальных отношениях. Ведь секс — это необходимый процесс для нормальной жизни и самочувствия, прежде всего.