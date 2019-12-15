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«Я преклоняюсь перед ней»: Шуфутинский признался в любви Софии Ротару

Музыкант уверен, что певица не делала никаких антироссийских выпадов.

«Я преклоняюсь перед ней»: Шуфутинский признался в любви Софии Ротару
Михаил Шуфутинский. Фото Владимира Веленгурина. КП

14 декабря состоялся грандиозный концерт «Легенды Ретро FM», в котором участвовали многочисленные звезды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Одной из самых долгожданных знаменитостей стала София Ротару.

Певица, как и на «Песне года», имела огромный успех. Российская публика пришла на концерт с плакатами в поддержку звезды, пела с ней хором любимые песни, долго рукоплескала и не хотела отпускать со сцены. В итоге растроганная артистка призналась, что у нее после концерта сильно поднялось настроение, она давно не была настолько счастливой. Ее благодарности российским зрителям не было предела.

С ответными комплиментами в адрес украинской певицы выступил Михаил Шуфутинский.

«Я преклоняюсь перед ней как перед красивой женщиной. Я давно влюблен в Ротару как в женщину. Она потрясающая. И я рад, что сегодня София выступает с нами на одной сцене», — процитировал музыканта сайт КП.

Шансонье отметил, что не интересуется политикой, но, тем не менее, считает, что Ротару не говорила ничего плохого о России. Напомним, в Сети после известия о приезде украинской певицы начались волнения. Люди призывали устроить бойкот народной артистке и не приходить на ее концерты. Активисты утверждали, что Ротару выступала против России и поддерживала финансово войну на Украине. Певица эту информацию отрицает.

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«Я преклоняюсь перед ней»: Шуфутинский признался в любви Софии Ротару
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