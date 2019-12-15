«Девочку поматросит!»: Виктор Набутов набросился на сына Рыбиной и Сенчуковой

В программе «Сегодня вечером» на Первом канале обсудили нынешнее состояние института брака. Телеведущий Виктор Набутов заявил, что это понятие сильно трансформировалось, у людей появился выбор – они могут жить в той модели отношений, которая им больше нравится. И это не обязательно классический брак.

«Нормально жениться в 30 лет. Средний возраст рождения первого ребенка в России – 33 года. Даже, когда я был молодой, девушка в 24 года была старородящей. Выбирайте то, что вам нравится!» — сказал Набутов.

«Пока есть мужчина и женщина, и между ними есть любовь, будет и брак», — заявила сторонница классических отношений Наталья Сенчукова.

Психолог Павел Раков заметил, что «любви становится меньше». Виктора Рыбина это сильно возмутило. «С чего вы взяли, что любви становится меньше? Вот у меня сын, он уже 6 лет вместе со своей девушкой, они любят друг друга. И я вижу, чего хочет его девушка. Как и все другие девушки ей нужна фата и свадьба», — сказал музыкант, вызвав своими словами волну негодования со стороны Набутова.

«Почему он не женится сейчас? Что изменится? Он уже шесть лет с ней встречается! Ответьте мне, ответственные родители! Сейчас он закончит институт, у него появятся бабки, девочку поматросит и все!» — набросился он на Сенчукову с Рыбиным.

Ведущая шоу Юлия Меньшова заметила, что журналист сам в 40 лет не женат. На что Набутов ответил, что в молодости совершил ошибку, вовремя не женившись.