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«Девочку поматросит!»: Виктор Набутов набросился на сына Рыбиной и Сенчуковой

В эфире «Сегодня вечером» обсудили состоятельность института брака.

«Девочку поматросит!»: Виктор Набутов набросился на сына Рыбиной и Сенчуковой
Рыбин и Сенчукова. Фото Global look press.

В программе «Сегодня вечером» на Первом канале обсудили нынешнее состояние института брака. Телеведущий Виктор Набутов заявил, что это понятие сильно трансформировалось, у людей появился выбор – они могут жить в той модели отношений, которая им больше нравится. И это не обязательно классический брак.

«Нормально жениться в 30 лет. Средний возраст рождения первого ребенка в России – 33 года. Даже, когда я был молодой, девушка в 24 года была старородящей. Выбирайте то, что вам нравится!» — сказал Набутов.

«Пока есть мужчина и женщина, и между ними есть любовь, будет и брак», — заявила сторонница классических отношений Наталья Сенчукова.

Психолог Павел Раков заметил, что «любви становится меньше». Виктора Рыбина это сильно возмутило. «С чего вы взяли, что любви становится меньше? Вот у меня сын, он уже 6 лет вместе со своей девушкой, они любят друг друга. И я вижу, чего хочет его девушка. Как и все другие девушки ей нужна фата и свадьба», — сказал музыкант, вызвав своими словами волну негодования со стороны Набутова.

Кадр из программы "Сегодня вечером". Фото
Сын Сенчуковой. Кадр из программы «Сегодня вечером».

«Почему он не женится сейчас? Что изменится? Он уже шесть лет с ней встречается!  Ответьте мне, ответственные родители! Сейчас он закончит институт, у него появятся бабки, девочку поматросит и все!» — набросился он на Сенчукову с Рыбиным.

Ведущая шоу Юлия Меньшова заметила, что журналист сам в 40 лет не женат. На что Набутов ответил, что в молодости совершил ошибку, вовремя не женившись.

Кадр из программы "Сегодня вечером". Фото
Кадр из программы «Сегодня вечером».
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«Сегодня вечером»Виктор РыбинНаталья Сенчуковапрограмма "Сегодня вечером"
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«Девочку поматросит!»: Виктор Набутов набросился на сына Рыбиной и Сенчуковой
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