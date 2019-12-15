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«Белочку словила»: муж Лобачевой ответил на обвинения в побоях

Фигуристка заявила, что Иван Третьяков регулярно оставляет синяки на ее теле.

«Белочку словила»: муж Лобачевой ответил на обвинения в побоях
Ирина Лобачева. Кадр из программы "Секрет на миллион".

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Лобачева в свои 46 лет оказалась в западне из-за своей привязанности к алкоголю и отношений с молодым супругом. Как утверждает звезда фигурного катания, Иван Третьяков, который на 17 лет ее младше, избивает ее. В настоящее время спортсменка подала заявление на развод.

«Было несколько раз, — призналась Ирина в эфире программы «Секрет на миллион». – Но я сама не подарок, я могла и спровоцировать. Честно говоря, некоторые скандалы я даже не помню».

Фигуристка несколько раз обращалась в полицию, но всегда заявления забирала назад. Иногда муж закрывал Лобачеву дома и отбирал телефон. Звезда утверждает, он это делал для того, чтобы женщина не обратилась в полицию.

Оказалось, что у Ивана другая версия на происходящее. Мужчина признался, что в свои 30 лет он чувствует себя на 60, семейная жизнь его порядком утомила. Третьяков уверяет, что он просто пытался привести свою благоверную в чувства, когда она была не в себе. Хлопки по щекам Лобачева принимала за удары, а синяки на ее теле, которые замечали окружающие, лишь последствия бурных возлияний.

Иван Третьяков. Кадр из программы "Секрет на миллион". Фото
Иван Третьяков. Кадр из программы «Секрет на миллион».

«Она один раз «белку словила», я ее в душ холодный повел, поэтому она мне все мозги уже… Как я себе такое позволяю? А что мне делать? Она каких-нибудь таблеток наглотается, притворится полудохлой, я приду по щекам похлопаю. Так я ее бью теперь оказывается! Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я ее крепко держу, потому что она все время отбивается. Отпущу – она два шага куда-нибудь и об лестницу! Я по-всякому пытался ей помочь: и не давать, и запирать ее дома, и выливать. Я за это время столько литров водки вылил в раковину», — рассказал Иван в эфире шоу.

Фигуристка заверила, что водку ее муж выливал всего лишь один раз, на счет «белочки» он преувеличивает, а таблетки она принимала только для того, чтобы уснуть. По словам Лобачевой, ей порой «очень хочется напиться», но она сейчас сдерживает себя.

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«Белочку словила»: муж Лобачевой ответил на обвинения в побоях
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