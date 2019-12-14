НОВОСТИ

50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поделилась постельным кадром

Недавно британская актриса вернулась из Индии. Домой из теплых краев звезда возвращалась в самолете бизнес-класса.

50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поделилась постельным кадром
Кэтрин Зета-Джонс. Фото: https://www.instagram.com/catherinezetajones/

50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком с борта воздушного судна. На фото она позирует, лежа в кровати.

«Собираюсь принять душ на высоте 42 тыс. футов. Буду держать вас в курсе», — поделилась британская актриса.

Фолловерам фото пришлось явно по вкусу. Они стали заваливать Кэтрин всевозможными комплиментами. По мнению поклонников, светская львица выглядит просто прекрасно, несмотря на то, что фото сделано в момент ее пробуждения.

Кроме того, подписчики подчеркнули, что с нетерпением будут ждать рассказала о принятии душа на такой высоте. Ведь никто даже представить не может, как это.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бизнес-классИндияКэтрин Зета-Джонсперелетсамолет
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поделилась постельным кадром
Интересно?
Поделись с друзьями: