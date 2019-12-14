50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поделилась постельным кадром

Недавно британская актриса вернулась из Индии. Домой из теплых краев звезда возвращалась в самолете бизнес-класса.

50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком с борта воздушного судна. На фото она позирует, лежа в кровати.

«Собираюсь принять душ на высоте 42 тыс. футов. Буду держать вас в курсе», — поделилась британская актриса.

Фолловерам фото пришлось явно по вкусу. Они стали заваливать Кэтрин всевозможными комплиментами. По мнению поклонников, светская львица выглядит просто прекрасно, несмотря на то, что фото сделано в момент ее пробуждения.

Кроме того, подписчики подчеркнули, что с нетерпением будут ждать рассказала о принятии душа на такой высоте. Ведь никто даже представить не может, как это.