Мать Каменских заткнула за пояс собственную дочь

Певица Настя Каменских вместе с мужем Потапом написали первую песню для Лидии Петровны «Подруга». Родительница звезды записала его вместе со своей близкой подругой Аллой Кудлай, которая, к слову, приходится Насте крестной мамой.

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«Мои девушки давно хотели спеть дуэтом, я об этом знала, и воплотила их маленькую мечту в реальность. Семья для меня всегда на первом месте, и видеть огоньки в их глазах — бесценно. Радуйте своих близких и родных», — обратилась артистка к фолловерам.

Примечательно, но Лидия Петровна пошла по стопам дочери, выбрав такой же экстравагантный аутфит. Причем образ получился настолько ярким, что некоторые фолловеры отметили, что мать переплюнула свою наследницу.