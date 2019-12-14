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Мать Каменских заткнула за пояс собственную дочь

Накануне родительница известной украинской исполнительницы отметила день рождения. Любимая наследница в честь праздника исполнила заветную мечту любимой матери.

Мать Каменских заткнула за пояс собственную дочь
Настя Каменских. Фото: Global Look Press

Певица Настя Каменских вместе с мужем Потапом написали первую песню для Лидии Петровны «Подруга». Родительница звезды записала его вместе со своей близкой подругой Аллой Кудлай, которая, к слову, приходится Насте крестной мамой.

«Мои девушки давно хотели спеть дуэтом, я об этом знала, и воплотила их маленькую мечту в реальность. Семья для меня всегда на первом месте, и видеть огоньки в их глазах — бесценно. Радуйте своих близких и родных», — обратилась артистка к фолловерам.

Примечательно, но Лидия Петровна пошла по стопам дочери, выбрав такой же экстравагантный аутфит. Причем образ получился настолько ярким, что некоторые фолловеры отметили, что мать переплюнула свою наследницу.

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Мать Каменских заткнула за пояс собственную дочь
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