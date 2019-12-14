НОВОСТИ

Бондарчук публично обласкал обнаженные плечи молодой жены

Накануне состоялся светский бал Black & White Gala журнала Harper's Bazaar. Среди приглашенных оказались известный режиссер Федор Бондарчук и его молодая возлюбленная Паулина Андреева.

Бондарчук публично обласкал обнаженные плечи молодой жены
Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Global Look Press
На мероприятии был установлен дресс-код — наряды в черно-белых тонах. Федор отдал предпочтение классическому смокингу, а Паулина выбрала более изысканный аутфит.
Она надела длинное черное платье с обнаженными плечами и глубоким декольте. Дополнил образ приколотый к талии бриллиантовой брошью белый воздушный шарф.
Судя по всему, вид супруги вызывал у Бондарчука неконтролируемый восторг. В какой-то момент режиссер уже больше не смог совладать со своими чувствами и начал целовать обнаженные плечи Паулины. Именно в этот момент их застукали папарацци.
Снимок тут же появился на просторах Интернета. К слову, поклонникам звездной пары оно явно пришлось по вкусу.
«Шик и класс! Невероятные!», — высказалась фолловер.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бондарчукличная жизнь звездПаулина АндрееваПаулина Андреева и Федор БондарчукФедор Бондарчук
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бондарчук публично обласкал обнаженные плечи молодой жены
Интересно?
Поделись с друзьями: