Бондарчук публично обласкал обнаженные плечи молодой жены

На мероприятии был установлен дресс-код — наряды в черно- белых тонах. Федор отдал предпочтение классическому смокингу, а Паулина выбрала более изысканный аутфит.

Она надела длинное черное платье с обнаженными плечами и глубоким декольте. Дополнил образ приколотый к талии бриллиантовой брошью белый воздушный шарф.

Судя по всему, вид супруги вызывал у Бондарчука неконтролируемый восторг. В какой-то момент режиссер уже больше не смог совладать со своими чувствами и начал целовать обнаженные плечи Паулины. Именно в этот момент их застукали папарацци.

Снимок тут же появился на просторах Интернета. К слову, поклонникам звездной пары оно явно пришлось по вкусу.