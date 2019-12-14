«Он меня избил»: Ирина Лобачева разводится с молодым мужем

Ирина Лобачева является серебряным призёром Олимпийских игр. Она выступала в паре с Ильей Авербухом, с которым состояла в браке. Ему она родила сына Мартина в 2004 году, но это не спасло пару от расставания. Потом спортсменка жила в браке с актёром Дмитрием Марьяновым, но до свадьбы дело так и не дошло. Два года назад она все же обрела счастье с тренером Иваном Третьяковым, но, как оказалось, их счастье было недолгим.

На днях стало известно, что Ирина согласилась принять участие в передаче «Секрет на миллион». Она разоткровенничалась с Лерой Кудрявцевой. 46-летняя чемпионка объявила, что подала на развод, хотя ее муж еще надеется спасти семью. «У нас 17 лет разница, и я понимаю, что если не смогу родить ему ребенка, то переживу то, что уже переживала. Поэтому я пошла на опережение», — объяснила женщина. По словам фигуристки, она уверена, что Иван уйдет от нее сам, как когда-то ушел Илья Авербух, поэтому она решилась на развод.

В передаче Лобачева также заявит, что ей также не нравилось, что ее супруг мало зарабатывает, зависим от интернет-игрушек, но больше всего ее возмутило, что Третьяков поднял на нее руку.

«Он меня избил просто…» — заверила героиня передачи. «Было несколько раз. Я сама не подарок, поэтому могла и сама спровоцировать. Честно говоря, некоторые скандалы не помню, из-за чего начались. Могла что-то ляпнуть… Наверное, это и привело к моему решению. Если это сейчас происходит, что же будет дальше?» — высказалась фигуристка.

Она призналась, что писала заявления в полицию, но потом забирала бумаги, так как жалела мужа. По словам знаменитости, она устала от происходящего. Примечательно, что сам Третьяков стал отрицать побои. По его словам, конфликты случаются, когда Ирина выпивает алкоголь. Многим известно, что спортсменка ранее лечилась от зависимости в клинике. Она заверила, что теперь не притрагивается к спиртному.

Пока Ирина и Иван все еще живут вместе, но «как соседи». Узнать подробности этой истории и выяснить, действительно ли супруги расстаются, можно будет в 21:00 в программе «Секрет на миллион» на НТВ 14 декабря, пишет издание «Комсомольская правда».