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«Мечтаю о второй половинке»: Лада Дэнс ищет идеального партнера

У культовой певицы современности за плечами два неудачных брака. При этом звезда открыта к новым отношениям, более того, она мечтает встретить своего суженого.

«Мечтаю о второй половинке»: Лада Дэнс ищет идеального партнера
Лада Дэнс. Фото: Global Look Press

Исполнительница Лада Дэнс утверждает, что выйдет замуж за мужчину, только если он ее по-настоящему полюбит. Она с радостью ответит ему взаимностью. При этом артистке важно, чтобы избранник любил ее чуточку сильнее.

«Мечтаю о второй половинке — не просто супруге, а настоящем партнере по жизни. Другими словами, ищу зрелого, мудрого, щедрого и сексуального интеллектуала», — открыто заявила солистка.

Но Лада, тем не менее, не страдает от одиночества. Она получает огромное удовольствие, находясь в пустом доме.

«Бегаю по лесу со своей хаски и кайфую, что меня никто не трогает», — поделилась знаменитость.

https://www.instagram.com/p/B5_LKc1iDy-/[/telepro_instagram]

Также Дэнс в беседе с корреспондентом Starhit призналась, что давно не испытывала чувства стыда. Раньше ее беспокоило то, что она слишком откровенно одевается или ведет себя неподобающим образом. Сейчас она осознала, что не стоит себя за что-либо ругать.

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Лада ДэнсЛичная жизньПевица
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«Мечтаю о второй половинке»: Лада Дэнс ищет идеального партнера
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