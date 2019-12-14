Елена Воробей заговорила о дочери, которая год назад перенесла операцию

Андрей Малахов посвятил новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» 25-летию культурного фонда «Артэс». Гостями шоу стали звезды «Аншлага». Первой в студии эффектно появилась Елена Воробей. Она решила выделиться, поэтому предстала верхом на верблюде. Ее с теплотой встретили коллеги и зрители. Сидел в студии и Александр Достман, президент фонда. Он вспомнил, как однажды Регина Дубовицкая тоже решила проехаться на верблюде, но он оказался диким. «Кончилось все тем, что Регину он сбросил», — припомнил Александр.

Гости добавили, что первым тогда артистке помог Александр Розенбаум. После этого Воробей призналась, что на этот раз только она согласилась оседлать верблюда. Она снова выразила свою благодарность Дубовицкой, которая год назад поддержала ее и оплатила ее дочери дорогостоящую операцию в Германии. Врачам пришлось Софии поставить 20 шурупов и две спицы в спину. Ей буквально заново пришлось учиться ходить.

Тогда Андрей Малахов приезжал в Мюнхен. «Когда такая серьезная операция проведена, ребенок не может вставать самостоятельно, ходить самостоятельно», — делилась Воробей с телеведущим. Дочка артистки сильно переживала перед операцией, мама все время находилась рядом с ней. «Лена, ты все рассказала? Ты ничего не держишь в секрете? Ленка — большая болтушка», — упрекнула ее Дубовицкая.

«Я хотела сказать, что были люди, которые поддерживали меня в этой ситуации, конечно, помогали и клинику найти. Но есть вещи, о которых мы не скажем», — оправдалась Елена.

После этого дружная компания вспомнила, что их сплотило много разных ситуаций. Однажды они даже попали в аварию в Черногории. Тогда Регина Игоревна получила серьезную травму, но ее каждый день в больнице навещали коллеги. «Приходили, делали вид, что советуются по номерам, хотя была возможность, что я на работу-то не выйду никогда. На самом деле это хорошо помогло, я была в тонусе постоянно», — припомнила Дубовицкая.