За выдающиеся заслуги: Дроздов и Чурикова стали лауреатами премии фонда «Андрея Первозванного»

Зоолог Николай Дроздов и актриса Инна Чурикова стали лауреатами премии фонда «Андрея Первозванного». 27 церемония награждения состоялась в Государственном кремлевском дворце. В списке значились восемь человек из разных сфер общества – политики, актеры, социальные деятели, летчики-космонавты и другие выдающиеся люди.

Так, Чурикову наградили «За воплощение вечных нравственных ценностей в образах, созданных на экране и на сцене». Николай Дроздов же был отмечен «За выдающиеся заслуги в деле изучения и сохранения окружающей среды, труд ученого и популяризатора науки», отмечают в пресс-службе ФАП.

Для Дроздова награда от фонда стала далеко не первой в его послужном списке. В 2018 году Николай Николаевич был отмечен как Заслуженный журналист РФ. Среди прочих в его списке значатся орден «За заслуги перед Отечеством», Орден Почета и звание лауреата ЮНЕСКО. Инна Чурикова также является обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством», а также многих профильных наград из сферы кино.