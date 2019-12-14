Долматовский привет: налоговая заблокировала счета Айзы после развода с Гуфом

Налоговая заблокировала сразу два счета бывшей супруги, а ныне блогера Айзы Анохиной. О том, что она не имеет доступа к карточкам, сама мать двоих детей узнала 10 декабря – обслуживающий карточки банк приостановил все операции. Прояснить, что именно произошло, Айза не может до сих пор, однако предполагает – возможной причиной произошедшего могла стать ошибка бухгалтера и нюансы со сменой фамилии.

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Telegram-каналу Mash блогер сообщила, что специально нанятая для этого девушка должна была подать в контролирующий орган документы по работе салона красоты. Из-за того, что Айза забыла сменить фамилию в доверенности, обнародованные данные оказались недействительны. Сейчас экс-супруга Алексея Долматова ждет разрешения ситуации.

Напомним, что Айза официально была женой рэпера Гуфа 5 лет – с 2008 по 2013 год. Спустя определенное время пара развелась. Разрыв был очень болезненным для Айзы – она долгое время не давала рэперу общаться с сыном Сэмом. Сейчас Айза и Гуф обмениваются теплыми поздравлениями с днем рождения и в целом общаются нейтрально.