«Внебрачная дочь» Майи Плисецкой устроила скандал на шоу Борисова

«Внебрачная дочь» балерины Майи Плисецкой, которая скончалась в 2015 году, устроила скандал на программе Дмитрия Борисова. Во время своей пламенной речи гости студии отмечали, что в словах женщины много нестыковок. Они указывали ей на эти «недочеты». Правда, Юлия Глаговская мало кого хотела слушать.

«Можно я буду говорить, чтобы меня не перебивали? Не надо искажать меня, пытаться переиначивать! Я из такой семьи, что сбить меня очень трудно! Вы искажали каждое мое слово, сразу заткнули!» — заявила женщина, обращаясь к гостям студии, сообщает «Пятый канал».

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Отметим, что впервые Юлия Глаговская объявилась двадцать лет назад. В конце девяностых годов, еще при жизни Плисецкой, у которой официально никогда не было детей, в одной из газет вышла статья с броским заголовком: «Здравствуйте, я дочь Майи Плисецкой». Женщина утверждала, что появилась на свет от связи хореографа с агентом КГБ Борисом Глаговским. Адвокаты балерины обратились в суд. Дело было выиграно.

Тогда балерина предоставила справку из гинекологии, что никогда не рожала. Более того, на момент появления на свет Юлии Глаговской самой Майи Плисецкой был уже 51 год. Как говорила позже звезда, родить здорового ребенка в таком солидном возрасте крайне сложно.